Novinarji BBC v kamere ujeli nov primer hrvaškega zavračanja migrantov

"'Pretepeni in oropani': kako Hrvaška nadzoruje svoje meje," se glasi naslov video prispevka, ki ga je objavil britanski BBC. V njem migranti, ki so jih posneli na hrvaški meji z Bosno in Hercegovino, razlagajo, kako so bili nasilno napadeni s strani hrvaških policistov. Kamere pa so v objektiv ujele tudi nov primer nezakonitega zavračanja migrantov.

Potem ko so na švicarski televiziji maja predvajali posnetke, kako hrvaški policisti vračajo skupine migrantov nazaj v Bosno in Hercegovino, migranti pa so med drugim pričali o nasilnem ravnanju hrvaških policistov, se je zdaj do podobnega video materiala dokopal tudi britanski BBC. Kot dogajanje na hrvaško-bosanski meji orišejo v videu prispevku, so številni migranti, ki poskušajo na hrvaško ozemlje vstopiti v kraju Maljevac, na koncu priprti in nezakonito vrnjeni nazaj na območje BiH. Ti znova razlagajo, da so deležni nasilnih napadov s strani hrvaške policije. "Tepli so me. Vprašal sem jih: ’Kaj počnete. Sem mladoletnik. Nehajte me pretepati!’ Potem so me tepli še močneje,"je svojo zgodbo opisal 17-letni Mustafa iz Egipta.

Novinarji BBC-ja so posneli tudi pogovor s Suhretom Fazlićevem, županom bosanskega Bihać, ki leži tik ob meji s Hrvaško. Povedal je, da je na lastne oči videl, kako v gozdu v bližini meje hrvaški policisti z bosanke strani vračajo skupine migrantov. "Srečal sem se s hrvaškimi policisti, povedal sem jim, da je to, kar počnejo, nezakonito," je dejal. In kaj so mu odgovorili? "Da morajo izvrševati ukaze, da so samo navadni policisti in da niso pristojni govoriti o teh stvareh." Spomnimo, pozimi so aktivisti na istem območju sredi gozda postavili skrite kamere, ki so ujele več nezakonitih vračanj v samo nekaj dneh. V enem od posnetkov je bilo mogoče videti hrvaškega policista, ki je s pištolo v rokah moške in ženske podil s hrvaškega ozemlja."Postavite se v vrsto," jim je ukazal.

Takšne nezakonita zavračanja, ne da bi migrantom omogočili azilni postopek, so nezakonita. Evropska zakonodaja predvideva, da mora biti vsak, ki zaprosi za azil, deležen ustreznega postopka.