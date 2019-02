Novinarki obljubil lažno diplomo: Pošlji sliko, če si mačka, bo ceneje

Po izbruhu škandala s ponarejenimi diplomami na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, ki so ga prvi razkrili novinarji bosansko-hercegovskega magazina Žurnal, razvoj nedavnih dogodkov kaže, da se nepravilnosti očitno nadaljujejo.

"Koliko pa je to – pol cene?" ga je vprašala novinarka.

"Se bova dogovorila, ko se vidiva. Pošlji mi sliko, da te vidim. Slikaj se v ogledalu, iz vseh strani, in pošlji. Potem se bova pogovorila!" ji je odvrnil.

"Ne bova dolgovezila, jaz bom svojo storitev zaračunal v hotelu, ti se boš lepo vpisala v šolo in mi boš hvaležna. Ko bom rezerviral hotel, se ti bom javil," ji je še dejal. Ko ga je novinarka vprašala, ali lahko najprej dobi diplomo, ji je odvrnil: "Najprej boš ti izpolnila svoje, nato bom še jaz svoje."

Novinarka je prav tako uspela priti do sogovornika, ki trdi, da je dobro seznanjen s postopkom pridobivanja lažnih diplom. Kot pravi, so jih konec leta 2017 v BiH kupovali nekateri njegovi kolegi. "Postopek je bil zelo enostaven. Greš, se vpišeš prvič, greš, se vpišeš drugič, prineseš denar in vzameš diplomo. To je to. Brez učenja, brez predmetov, samo denar."

Za katerega posrednika gre, ni znano. Več informacij o nadaljevanju tega korupcijskega škandala bodo naši sosedje razkrili v nocojšnji oddaji Preverjeno.

Diplome ponarejene amatersko

Spomnimo. Škandal s ponarejenimi diplomami med profesorji je januarja razburkal hrvaško javnosti. Profesorica nemščine in francoščine v srednji šoli, profesor informatike v srednji šoli in učitelj hrvaščine in nemščine v osnovni šoli. Vsi brez potrebne izobrazbe, s ponarejenimi diplomami. Profesorica nemščine in francoščine je dijake poučevala kar 18 let.

Ogorčenje je bilo toliko večje, saj so bile lažne diplome zelo amatersko ponarejene. Različni fonti, napačni žigi, napačni logotipi fakultet.

Vse tri omenjene osebe so dobile izredno odpoved delovnega razmerja, ministrica za znanost in izobraževanje Blaženka Divjak pa je posledično zahtevala, da vse šole pošljejo diplome svojih zaposlenih na matične univerze.

Zgodba je odprla Pandorino skrinjico, saj je pokazala, kako enostavno je v BiH kupiti srednješolsko in univerzitetno diplomo. Namesto nekajletnega žuljenja šolskih klopi je novinarka spričevalo sicer priznane srednje zdravstvene šole iz Sanskega Mosta, uspela pridobiti v zgolj dobrih dveh tednih.