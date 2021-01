Gibanje Povežimo Slovenijo na volitvah računa na vsaj 20 odstotkov glasov

Pri nas je po zgledu Avstrije nastalo novo gibanje Povežimo Slovenijo, ki namerava kandidirati na naslednjih parlamentarnih volitvah. V njem se povezujejo SLS, Zeleni, Franc Kangler s stranko in SMC, ko bo ustanovila stranko, pa menda tudi Aleksandra Pivec. V njem so še različni posamezniki, kot na primer nekdanji predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič, predsednik obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh in predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik.

