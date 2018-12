Novo Kaledonijo stresel potres z magnitudo 7,5

So pa pristojne oblasti za obale znotraj polmera 1000 kilometrov od epicentra potresa (za Novo Kaledonijo in bližnjo otoško državo Vanuatu) tako že izdale opozorilo pred cunamijem. Tamkajšnji prebivalci naj bi po poročanju francoske tiskovne agencije na svoje telefone prejeli sporočila, naj nemudoma zapustijo svoja prebivališča.

Opozorilo pred cunamijem je po potresu izdala tudi Nova Zelandija, a so ga kmalu preklicali. Novozelandsko ministrstvo za civilno obrambo in obvladovanje izrednih dogodkov je tudi na Twitterju delilo objavo, da nevarnosti cunamija za njihove obale ni več.

Potres z magnitudo 7,0 je v soboto stresel Aljasko. Pokalo je steklo na oknih, ljudje so panično tekali iz zgradb. Oblasti so za kratek čas za obalna območja izdale tudi opozorilo pred cunamijem.

Po poročanju pacifiškega centra za opozorila pred cunamijem so izredno visoke rušilne valove na odprtem morju že zabeležili, v kratkem pa bi lahko dosegli tudi nekatere obale. Predvidevajo, da bi Novo Kaledonijo in Vanuatu lahko dosegli od enega do treh metrov visoki valovi, Fidži pa višine od 0,3 do enega metra nad mejo plimovanja, poroča BBC.

Po navedbah ameriškega centra za geološke raziskave in obveščanje o potresih USGS je bilo žarišče potresa 168 kilometrov vzhodno od mesta Tadine na otoku Mare na morski globini deset kilometrov. Potresu je sledilo več popotresnih sunkov, od teh najmanj dva z magnitudo 5,9.

Približno dve uri in pol za tem pa so zaznali še en potres z magnitudo 6,6, vendar po tem opozorila pred cunamijem niso izdali. Novi potres je bil prav tako na globini desetih kilometrov, od kraja Tadine pa oddaljen 192 kilometrov.