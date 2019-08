Novo krožišče bo povečalo pretočnost na najbolj obremenjenem delu Kranja, kjer velikokrat prihaja do zastojev. Krožno križišče bo križišče s spiralnim potekom, z dvema pasovoma v krožnem križišču in po dvema uvoznima pasovoma na vseh krakih. Menjavanje prometnih pasov tako ni dovoljeno, ključno bo pravočasno razvrščanje in nujna bo uporaba smernikov.