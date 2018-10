Novo letališče v Istanbulu kmalu najbolj prometno na svetu

Istanbulsko novo letališče je pripravljeno na današnje odprtje, pišeDaily Sabah. Ceremonija se bo odvijala na 95. obletnico ustanovitve sodobne Turčije, ki se je bo udeležil tudi predsednik Recep Tayyip Erdogan in več kot 50 tujih voditeljev, ministrov in visokih uradnikov. Na odprtju bo tudi slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, so sporočili z ministrstva. Po njenem prepričanju je današnji dan pomemben tudi za prometne povezave med Slovenijo in Turčijo, saj se z novim letališčem povečuje tranzitna vloga Turčije v mednarodnem prostoru civilnega letalstva, kar naj bi prispevalo k povečanju vseh oblik sodelovanja med državama, tako na področju turizma kot v gospodarstvu.

Šest milijard evrov vredna prva faza, ki so jo zgradili v treh letih, je del velikega projekta, ki naj bi bil končan do leta 2023. V prvi fazi bo istanbulsko novo letališče, ki leži na obali Črnega morja, sprejelo 90 milijonov potnikov letno. Z obratovanjem bosta začeli tudi dve letališki stezi, dolgi 3.750 in 4.100 metrov.