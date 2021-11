Novo mesto: 25 objektov je takih, pri katerih lahko v primeru potresa pride do rušitve objekta

Da je čas nepredvidljiv in da nikoli ne vemo, kaj nas bo še doletelo, nam ne dokazuje le epidemija, temveč tudi naravne katastrofe. Najbrž še nihče ni pozabil potresa v hrvaški Petrinji 29. decembra lani, ki je mesto stresel, ko na to niso bili pripravljeni. V občini Novo mesto, ki po izračunih, narejenih na podlagi spletne aplikacije, sodi v peti, najvišji razred potresne ogroženosti, so zato pripravili načrt zaščite in reševanja ob potresu, ki bi porušil več kot 20 stavb.