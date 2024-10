Novo mesto: povečan nadzor in posledično manjše število kaznivih dejanj

Napad na policiste, streljanja, tatvine, nasilje, ustrahovanja, to so incidenti, ki so letos zaznamovali življenja prebivalcev na jugovzhodu države. Že od julija je zato v teh krajih več policistov, število prijav pa se je, pravijo možje v modrem, v tem času zmanjšalo. Klub temu med domačini ostaja strah pred novimi izgredi predstavnikov romske skupnosti. Kako delo policistov konjenikov, vodnikov službenih psov in drugih enot izgleda v praksi?