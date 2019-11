Novo odkritje: matične celice so tudi v mišičnih kitah

Kite so povezovalno tkivo, ki naše mišice pripenjajo na kosti."Izboljšujejo našo stabilnost in olajšujejo prenos sile, ki nam omogoča gibanje," je pojasnil vodja študije Chen-Ming Fan z znanstvenega inštituta Carnegie v ameriškem Baltimoru in ob tem poudaril, da so posebno dovzetne za poškodbe. Problem je, da se, ko se poškodujejo, redko povsem zacelijo. To ovira gibljivost in zahteva dolgotrajno blaženje bolečine ali celo operacijo. Razlog za to so brazgotine, ki prekinjajo strukturo kite.