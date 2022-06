Novo odprto pismo za Goloba in Fajonovo

Nov teden, novo odprto pismo. Na premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon je več kot 50 podpisanih, med njimi tudi nekdanji premier Miro Cerar, naslovilo pismo, v katerem opozarjajo, da je mir v Ukrajini mogoče doseči le z lojalno in odločno podporo ukrajinski obrambi. Zdi se, da gre za proti odziv na pismo vladi iz prejšnjega tedna, v katerem je 20 slovenskih intelektualcev izpostavilo, da oboroževanje ukrajinskih sil samo podaljšuje konflikt med državama in da je treba rusko ter ukrajinsko vodstvo pripraviti k resnim mirovnim pogovorom. Podpisniki novega pisma pa pravijo, da gre za münchenski format pogajanj, kjer prizadeta država čaka na odločitev samooklicanih velesil.