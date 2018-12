Ameriški mediji objavljajo najnovejše v vrsti poročil o ruskem vpletanju v ameriške volitve leta 2016, pripravljeno za senatni odbor za obveščevalne dejavnosti. Republikanci v predstavniškem domu pa pred izgubo večine skušajo še zadnjič izkoristiti zaslišanje Jamesa Comeyja za uničenje verodostojnosti preiskav proti Trumpu.

Poročilo oziroma kar dve, ki se ju lahko gleda v celoti, razkriva, kako so bile ruske operacije po družbenih medijih še intenzivnejše, kot so domnevali. Opisuje tudi, kako so ruski obveščevalci posebej merili na temnopolte Američane, s ciljem pomagati Donaldu Trumpu do zmage na volitvah.

Ruski spletni "troli" so glede na poročilo podjetja za varnost na spletu New Knowledge Trumpa opisovali kot dobrega Jezusa, demokratko Hillary Clinton pa kot hudiča najhujše vrste.

Ruska propaganda skušala znižati volilno udeležbo med temnopoltimi Američani, ki večinoma volijo demokrate Posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v volitve Robert Mueller je že izdal obtožnice proti Rusom, vpletenim v delovanje Agencije za raziskave interneta, ki jo je vodil tesen zaveznik predsednika Vladimirja Putina. Poročilo za senatni odbor potrjuje, da propaganda ni tekla le poFacebooku in Twitterju ampak tudi na YouTubu,Redditu, Tumblrju, Pinterestu, Vinu, Googlu+ in Instagramu. New York Times poroča, da je ruska propaganda skušala znižati volilno udeležbo med temnopoltimi Američani, ki večinoma volijo demokrate. Trump je temnopolte prepričeval, naj ga volijo. Ni jim ponujal ničesar, razen poziva, da nimajo česa izgubiti.

Ruski spletni "troli" so glede na poročilo podjetja za varnost na spletu New Knowledge Trumpa opisovali kot dobrega Jezusa, demokratko Hillary Clinton pa kot hudiča najhujše vrste. Pred tem so v času izbire demokratskega predsedniškega kandidata v nebo kovali Bernarda Sandersa in vse druge, ki so skušali premagati Clintonovo. Najbolj vodjo Zelenih Jill Stein, ki je bila z Moskvo bolj povezana kot Trump. Preiskave ruskega vpliva na družbenih omrežjih so se doslej bolj osredotočale na velikane, kot jeFacebook, vendar pa študija ugotavlja, da so "troli" imeli tam okrog 77 milijonov interakcij z uporabniki, na Istagramu, ki je sicer v lasti Facebooka, pa 187 milijonov. Instagram je orodje mladih, kar pomeni, da so bili tarča predvsem idealistični privrženci Sandersa.

Poleg podjetja New Knowledge je za senatni odbor poročilo pripravila univerza Oxford v okvirju tako imenovanega Računskega raziskovalnega projekta propagande. Obe potrjujeta že znane ugotovitve številnih kongresnih zaslišanj in kazenskih preiskav. Namreč, da je Rusija uspešno mešala štrene ameriških volitev s podporo Trumpu, ki tudi sam do konca ni verjel v svojo zmago. FOTO: AP