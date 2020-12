Novo povišanje števila okuženih. Ali ukrepi delujejo?

Zakaj se epidemija ne umiri kljub strogim ukrepom? Celovitega odgovora na to vprašanje NIJZ še nima. Možno je, da je to posledica PCR preverjanja pozitivnih hitrih testov, pravijo in dodajajo, da ukrepe še vedno spoštuje premalo ljudi. A ob številkah ni več na mestu kriviti le ljudi, temveč se je treba vprašati tudi o odgovornosti vlade. Zdravstveni minister Tomaž Gantar in strokovna tako ponovno pretresajo ukrepe. Govori se tudi o sprostitvi prepovedi gibanja med občinami, saj da ta ukrep ne deluje.

