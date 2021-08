Novo pravilo evropske nogometne zveze ukrajinski Šahtar popeljalo v Ligo prvakov

Novo pravilo evropske nogometne zveze, da gol v gosteh šteje enako kot doma, je sinoči ukrajinski Šahtar popeljalo v Ligo prvakov. Redni del povratne tekme so namreč nogometaši Monaca, ki so bili veliko nevarnejši, dobili z 2:1. V skupnem seštevku je bilo tako 2:2, kar je po novem pomenilo podaljšek, v katerem pa je v 113. minuti svojo mrežo zatresel Ruben Aguillar in razveselil Ukrajince.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:03 audio-control-play-line Iz SVETA: Slovenci to sezono v LP 01:11 audio-control-play-line Iz SVETA: Neposredno uvrščeni v skupinski del LP icon-chevron-left icon-chevron-right