Novo razkritje zanemarjanja živali: lastnica trdi, da je za smrt goveda kriv tujek

"Opozarjali smo pristojne, pa niso nič kaj dosti storili in zdaj je prepozno," so pripovedovali sosedje ene izmed kmetij na Koroškem, na kateri so inšpektorji odkrili osem poginulih glav goveda. Da so inšpektorji ugotovili, da so preostale živali imele premalo hrane in vode, ni nič čudnega, pravijo sosedje, ko pa je govedo v preteklih letih v iskanju hrane večkrat pobegnilo na pašnike in njive bližnjih kmetij. Nosilka kmetijske dejavnosti kmetije, ki jo zdaj preiskuje tudi Policija, pred kamero ni želela, a je naši ekipi zanikala pogin zaradi malomarnosti oziroma zanemarjenosti. Kot pravi, so živali poginile, ker so zaužile tujek.