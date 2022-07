Novo skupino za koordinacijo posteljnih kapacitet sestavlja 11 strokovnjakov

Novost na zdravstvenem področju je covid skupina za koordinacijo posteljnih kapacitet in sprejemov bolnikov, ki jo je imenoval zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Sestavlja jo 11 strokovnjakov, ki bodo delovali pod okriljem ministrstva. Nekateri obrazi so epidemijo obvladovali že v prejšnjih valovih, zdaj pa bo vsak skrbel za točno določeno področje. Skupino bo vodil Matjaž Jereb, sicer vodja Oddelka za intenzivno terapijo v ljubljanskem UKC. Skupina je jasno ločena od Fafanglove posvetovalne ekipe, je še pojasnil minister. Obe pa bosta poskrbeli, da bo zdravstveni sistem pripravljen na vse izzive. Izredne razmere, kot smo jih poznali zadnji dve leti, tako ne bodo potrebne, miri Bešič Loredan in dodaja, da je čas, da se s covidom navadimo živeti in ga umestimo v naš zdravstveni sistem.