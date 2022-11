Ko si nasproti stojita Aleš Bržan in Boris Popovič

Zaključki oddaj Svet na Kanalu A bodo v tem tednu namenjeni soočenjem pred lokalnimi volitvami. Pa ne tistim klasičnim, kandidate za župane bo namreč soočil Aleksander Pozvek. Tokrat je bil v edini mestni občini na Obali – Kopru, kjer sta si nasproti stala aktualni župan Aleš Bržan in nekdanji župan Boris Popovič. Na začetku, ko sta bila sama, je med njima nastala mučna tišina, nato je sledilo medsebojno obtoževanje in skakanje v besedo. In ne eden ne drugi za protikandidata nista našla niti ene lepe besede.