Novo upanje: s pomočjo elektronskega vsadka ponovno shodil

Moški si je v nesreč i leta 2013 huje poškodoval hrbtenjačo in je bil paraliziran od pasu navzdol. Zdravniki iz raziskovalnega centra Mayo Clinic v ameriški Minnesoti pa so moškemu leta 2016 v hrbtenico vstavili električni vsadek v velikosti dveh baterij.

Brezžična naprava pošilja električne pulze, ki spodbujajo živce, s katerimi je bil stik z možgani po nesreči prekinjen. Moški lahko sedaj prehodi dolžino nogometnega igrišča in vzdržuje ravnotežje, piše v raziskavi.

Pri prvih korakih potreboval oporo

"To kaže, da lahko živčni sistemi, ki so nižje od poškodbe na hrbtenjači, še vedno delujejo tudi po paralizi,"je dejal nevrolog in glavni avtor študije Kendall Lee.

Moški je že nekaj tednov potem, ko so mu vstavili napravo, naredil prve korake, a je takrat še potreboval oporo. Po več sklopih rehabilitacije in fizioterapije pa je pridobil dovolj moči, da je stal na svojih nogah in hodil po elektronski tekalni stezi.