Novo vodstvo EU slovesno začelo z delom. 'Želimo izpolniti velika pričakovanja'

Nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen in novi predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta skupaj s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem in predsednico ECB Christine Lagarde danes v Bruslju slovesno obeležila deseto obletnico lizbonske pogodbe.

Slovesnost je gostil Sassoli v Hiši evropske zgodovine v Bruslju. Štirje predsedniki so si okoli poldneva ogledali izbrane dele muzeja, Sassoli in Michel pa sta von der Leynovi predala kopijo lizbonske pogodbe.

Michel je v nagovoru izpostavil, da EU povezuje raznolikost, ki živi znotraj skupne evropske identitete. Lizbonska pogodba jasno opredeljuje različnost kot ključni del evropske DNK, je poudaril.

Arhitekturi današnje Evropske unije je dodala še en gradnik, ki je omogočil velik napredek. Njegov cilj je bil povečati učinkovitost in demokratično legitimnost unije ter zagotoviti večjo skladnost ukrepov.

"Verjamem, da je uniji uspelo v obeh pogledih," je povedal Michel in dodal, da so določila pogodbe danes prav tako relevantna, kot so bila pred desetimi leti, in še vedno dajejo orodja za soočanja s sodobnimi izzivi. Med temi pa je posebej izpostavil skupen boj proti podnebnim spremembam.

Da bi EU postala globalna sila na področju zelene politike, je sicer osrednji cilj nove Evropske komisije, ki prav danes začenja z delom. Predsednica Evropske komisije je začetek delovanja novega vodstva EU zaznamovala na krajši slovesnosti, skupaj z ostalimi vodilnimi predstavniki EU.

'Naša odgovornost je okrepiti unijo'

Von der Leyenova je v nagovoru izpostavila veliko odgovornost novega vodstva za varovanje vrednot EU. "To je odgovornost do evropskega naroda in do naših ustanovnih očetov in mater, prav tako pa je to odgovornost do naših otrok," je povedala.

Kot je poudarila, je njihova odgovornost okrepiti unijo, da bo živela v miru ter ozračju človekovih pravic in svoboščin, prostega trga in izjemnih gospodarskih priložnosti.

V pogovoru z novinarji je kasneje von der Leyenova podčrtala pomen financiranja za uspeh zastavljenih politik."Pričakovanja do evropske ravni so velika in želimo jih izpolniti, a to zahteva financiranje," je dejala.