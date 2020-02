Novo vodstvo Petrola, a z enako strategijo

Najlažja pot do vodenja največjega slovenskega podjetja po prihodkih je, da kot nadzornik ugotoviš, da uprava dela slabo, jo zamenjaš in kot najboljšo rešitev postaviš kar sebe. Nada Drobne Popović je kot prva nadzornica oktobra 2019 čez noč predlagala menjavo Petrolove uprave in vodenje prevzela sama. A če je bivšo upravo odnesla strategija, je, zanimivo, ta zdaj enaka. Le z novim vodstvom.