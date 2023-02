Novogoriška družina z nakupovanjem čez mejo prihrani do 100 evrov na mesec

"Mi gremo običajno enkrat na mesec v trgovino, takrat nabavimo za cel mesec, za celotno družino in kupimo vse od živil do čistil, higienskih pripomočkov in tako naprej," pripoveduje Rok Boltar, ki je dodal, da sta na primer cenejša kava in olivno olje, pri čemer je razlika lahko tudi tri do štiri evre. "Tudi testenine so dosti cenejše," je povedal.

V lov za nižjimi cenami se je odpravila tudi ekipa Sveta in čez mejo preverjala, ali se bo v prihodnje večkrat splačalo odpotovati v Italijo in ob vikend kavici v Trstu morda obiskati še kakšno od živilskih trgovin. Odpravili so se pred trgovino Famili ob meji, ki pa jo, po registrskih tablicah sodeč, ne obiskujejo le Primorci, pač pa tudi Slovenci iz drugih regij.

Obiskovalci trgovine so povedali, da pred trgovino vidijo tudi avtomobile iz Ljubljane, celo s Hrvaške. "Živimo blizu meje, zato izkoristimo priložnosti za nakupe," je povedal eden od nakupovalcev. Druga je pojasnila, da živi sama in da kar nekaj časa preživi z živili, ki jih povprečno kupi za 30 evrov. "Pri nas za ta denar ne prinesem nič domov," je pripomnila.

Tudi v komentarjih na družbenem omrežju Facebook so uporabniki na veliko opevali nižje cene. Opazili so, da so cenejše alkoholne pijače in sokovi, med drugim tudi slovenski. Našteli so še čistila, maslo, testenine, riž, celo sadje in zelenjavo.

Enake izdelke kupili v Sloveniji in Italiji, v Sloveniji plačali skoraj enkrat več

Na vprašanje, ali so nizke cene izdelkov za osebno higieno in testenin enake povsod po stari Gorici, ima odgovor trgovina Coop. V tej trgovini je bila ekipa Sveta nad cenami pozitivno presenečena, zato so tam opravili manjši nakup. Za pet naključno izbranih izdelkov, torej za oljčno olje Monini, moški dezodorant Nivea, slovensko mineralno vodo Radenska, čistilo za tla Ajax in čips znamke Pata, so odšteli 13 evrov, 13 centov.