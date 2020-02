Novogoriški dom upokojencev zaprt za vse obiske

V novogoriškem zdravstvenem domu so do nadaljnjega odpovedali vse preventivne zdravstvene preglede za otroke, v kazinojih pa so namestili razpršilnike z razkužilom. Do nadaljnjega je za vse obiske zaprt tudi dom upokojencev Nova Gorica. Kot pravi direktor, so njihovi stanovalci kritična skupina. Če se v domu kar koli razširi, bo zadeva problematična, opozarja. Med obiskovalci oskrbovancev so namreč tudi Italijani.