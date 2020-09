Novogoriški policisti preiskujejo primer uboja moškega srednjih let

Šempetrska bolnišnica se je od ponedeljka borila za življenje moškega srednjih let, a je v sredo v zgodnjih jutranjih urah novogoriška policija prejela klic, da je umrl zaradi hudih telesnih poškodb, zato zdaj preiskujejo primer uboja. Ta naj bi se po neuradnih informacijah zgodil pri objektu zapuščene gospodarske družbe, kjer se tako čez dan in ponoči zbira več ljudi, za nekatere, kot pravijo domačini, naj bi to postal že stalen dom.