Novogoriški župan bo na predelu, kjer je deček utonil, skušal doseči prepoved kopanja

Kdo je zatajil in kako bi v primeru tragične nesreče, ko je v Soči utonil 10-letni deček, morali ravnati pristojni? Minister za delo je v naši oddaji zatrdil, da morajo biti Centri za socialno delo ljudem v pomoč in oporo in da morajo biti postopki tudi človeški. Ampak na odgovor, ali so v tem primeru bili, bo treba še počakati, saj kljub drugačnim napovedim inšpekcijski nadzor nad delom Centra za socialno delo še ni končan. Bo pa očitno novogoriški župan Klemen Miklavič skušal doseči, da bi na odseku, kjer se je deček utopil, kopanje prepovedali.