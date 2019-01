V New Yorku silvestrovalo dva milijona ljudi, v Londonu so imeli največji ognjemet

Milijoni ljudi po svetu so bučno proslavili vstop v novo leto, marsikje ob poostrenih varnostnih ukrepih. Na ulicah Pariza in Berlina se je na najdaljšo noč v letu zabavalo na tisoče ljudi, v Londonu so spremljali največji ognjemet v Evropi. V New Yorku je tradicionalni spust kristalne krogle opazovalo okoli dva milijona ljudi.

V Berlinu se je na veliki zabavi pred Brandenburškimi vrati zbralo več deset tisoč ljudi. Praznovanje je vrhunec doseglo ob polnoči z ognjemetom in lasersko projekcijo. Obiskovalce so zabavali številni glasbeniki, med njimi Eagle Eye Cherry in Bonnie Tyler.

Tudi Parižani in številni turisti so v novo leto vstopili s spektakularnim svetlobnim šovom in ognjemetom nad Slavolokom zmage. Med svetlobnim spektaklom so se na slavoloku izpisala imena francoskih nogometnih reprezentantov, ki so zmagali na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji. Na Elizejskih poljanah je vstop v novo leto praznovalo več sto tisoč ljudi. Podobno kot prejšnja leta so tudi tokrat v francoski prestolnici veljali strogi varnostni ukrepi.

Na obrežju reke Temze v središču Londona se je zbralo več kot 100.000 ljudi, ki so lahko spremljali največji ognjemet v Evropi. Londonski župan Sadiq Khan je ognjemet na kolesu Londonsko oko posvetil državljanom EU, ki živijo v britanski prestolnici. Prihod novega leta je naznanil tudi Big Ben, ki sicer zaradi obsežne obnove že več kot leto ne zvoni, razen ob posebnih priložnostih.

Na newyorškem Times Squaru je zadnje sekunde leta 2018 ob tradicionalnem spustu kristalne krogle odštevalo okoli dva milijona ljudi. Varnostni ukrepi so bili zelo strogi, za varnost je skrbelo več tisoč policistov. Na ulicah okoli Times Squara so bile nameščene betonske ovire in vozila, ki so blokirala dostop do trga. Policija je prvič uporabila tudi drone, opremljene s kamerami in infrardečimi senzorji.

V Riu de Janeiru je več sto tisoč ljudi vstop v novo leto praznovalo z ognjemetom, glasbo in plesom. Domačini in turisti so se pomešali na sloviti plaži Copacabana, kjer so lahko spremljali 14-minutni ognjemet.