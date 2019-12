Astrologinja: Čaka nas čustveno nabito leto, ki ga bodo definirali turbulentni mrki

Priznala je tudi, da obstaja le eno vprašanje na katerega ne bi nikoli odgovorila. "Samo na eno vprašanje nikoli ne odgovorim, in sicer kdaj bo nekdo umrl," je povedala. Dejala je, da se lahko namreč izračuna tudi to.

Povedala je, da bodo vlado Marjana Šarca definirali tudi mrki, "ki so izredno čustveno in energetsko nabiti". V letu 2020 jih bomo imeli kar šest. Razložila je, da se med mrki dogajajo spremembe na globalni ravni. "Na začetku januarja bo že prvi mrk, ki bo za seboj potegnil kar dva meseca težke energije, nato se bo ta nekoliko sprostila, a nas nato v poletju čakajo še trije mrki, konec leta pa še dva. Leto bo zelo turbulentno," je napovedala.

Povedala je, da mrki vplivajo tudi na gospodarstvo. "V kozorogu bosta Saturn in Pluton, ki se bosta spojila 11. januarja, kar pomeni, da bodo lahko padle kar močne inštitucije, podjetja in tudi bančništvo," je povedala in dodala, da je vse to povezano. Vendar pa ni nujno, da se bo vse to zgodilo točno na ta datum, saj bo vpliv lahko trajal kar tri mesece, je razložila.

Vseeno pa poudarja, da ne bo vse le slabo, saj se bo dobro odražalo v bolj povezani skupnosti, družinah in dobro mislečih ljudeh. Dodala je, da bo morda prišlo celo do kakšne revolucije.