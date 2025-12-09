Svetli način
Svet

Novoletni Loto - kakšne so možnosti za dobitek?

Ljubljana, 09. 12. 2025 18.30 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Denis Malačič
Komentarji
14

450.000 loterijskih listkov z izbranimi številkami je v pičlih osmih dneh praktično izpuhtelo. Lastniki potrdil morajo zdaj počakati do 1. januarja, ko bodo izvedeli, ali jih čaka nepozaben začetek novega leta. Zakaj je bil Novoletni Loto razprodan v rekordnem času in kakšna je pravzaprav verjetnost, da bo kateri od 15.515 dobitkov pristal prav v vaših rokah?

Lani so potrdili glavnih dobitkov Novoletnega Lota – stanovanji v Ljubljani in Kopru – prodale pošta v Šenčurju in trafika v Bohinjski Bistrici. Komu pa se bo od sreče zavrtelo tokrat?

Stanovanja v Mariboru, Kopru in Ljubljani, trikrat mesečna renta po 1500 evrov za obdobje 10 let, devetkrat naložbeno zlato ter številni drugi dobitki.

Ker je bilo prodanih vseh 450.000 potrdil, je verjetnost, da bo katero od treh stanovanj prav vaše 1:150.000. Statistika pa razkriva še eno zanimivost - ob 15.515 dobitkih bo nagrajeno približno vsako 29. potrdilo.

Novoletni loto
Novoletni loto FOTO: Loterija Slovenije

Lani je bilo vseh 350.000 potrdil razprodanih v 23 dneh, letošnja naklada pa je bila še večja – kar 450.000 potrdil je pošlo v rekordno kratkem času - v zgolj osmih dneh.

"Potrdila ni več možno kupiti, lahko pa povem, da je po lanski raziskavi med udeleženci igre velik delež igralcev listek podarilo. Držim torej pesti za vse tiste, ki so žal zamudili letošnjo prodajo, da jih mogoče čaka kot darilo," je dejala Tina Djinovski iz Loterije Slovenija. Na Loteriji Slovenije rekordno prodajo pripisujejo praznično zasnovani igri, k njeni priljubljenosti pa zagotovo prispevajo privlačni dobitki.

Preberi še Novoletni Loto razprodan: na policah zdržal le osem dni

Po žrebu lanskega Novoletnega Lota je spletna stran Loterije Slovenije klonila pod množičnim obiskom, potrdila pa je bilo nato možno preveriti šele 2. januarja od 3. ure zjutraj. So letos kaj bolje pripravljeni? "Ekipa je pripravljena. Držimo pesti, da bo vse potekalo tako kot je planirano, torej brez kakršnihkoli težav," je odgovorila Djinovska.

Glede na izjemno priljubljenost bo Novoletni Loto k sodelovanju zagotovo mamil tudi ob koncu prihodnjega leta. Koliko potrdil bo v prodaji in kakšni bodo dobitki, pa ostaja skrivnost.

novoletni loto dobitek nagrada igra na srečo
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ssecnik
09. 12. 2025 18.47
Rezultati obvezne božičnice.Revež,ki jo bo prvič dobil je denar že vložil,da se oplemeniti.
ODGOVORI
0 0
clox
09. 12. 2025 18.46
Nikakršne ker so stanovanja vnaprej oddana.
ODGOVORI
0 0
Duh8
09. 12. 2025 18.43
Verjamem v tole k v unga na dobrodelnega na radiu
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
09. 12. 2025 18.38
amg bo brez vseh nohtov do žrebanja...pogrizeni v nulo...
ODGOVORI
0 0
Duh8
09. 12. 2025 18.37
-2
Brezveze Spravite se delati. Tole je že vse naprej dogovorjeno. Na loteriji se pa pol režijo k denar dobijo.
ODGOVORI
1 3
Solatko
09. 12. 2025 18.37
+0
nateg loterije slovenije. prodanih 450.000 srečk v vrednosti 4.5 miljona evrov. Nagrade če vse skuapj sešteješ pa je za komja 2.5 miljona evrov. KAKŠEN NATEG, LOPOVŠČINA!
ODGOVORI
2 2
jedupančpil
09. 12. 2025 18.38
+1
ja temu se rece rezija... isto je z karitasom, rdec kriz, zamaski ......
ODGOVORI
1 0
1butnskala
09. 12. 2025 18.42
Od nekdaj je tako
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
09. 12. 2025 18.35
+1
In če dobim to rento ter prej kot v 10 letih umrem kdo dobi ta denar do konca
ODGOVORI
2 1
Killing of Hind Rajab
09. 12. 2025 18.37
zakoniti dediči...logično...
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
09. 12. 2025 18.39
svojci .. ce nimas nc pa drzava
ODGOVORI
0 0
enapi
09. 12. 2025 18.40
Tvoj duh. Ti ni župnik povedal?
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
09. 12. 2025 18.40
Ce bos komu od svojih bliznjih povedal da si zadel rento bos umrl se preden bos uspel pridet do loterije in dvignit dobitek.
ODGOVORI
0 0
