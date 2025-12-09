Novoletni Loto - kakšne so možnosti za dobitek?

Lani so potrdili glavnih dobitkov Novoletnega Lota – stanovanji v Ljubljani in Kopru – prodale pošta v Šenčurju in trafika v Bohinjski Bistrici. Komu pa se bo od sreče zavrtelo tokrat?

Stanovanja v Mariboru, Kopru in Ljubljani, trikrat mesečna renta po 1500 evrov za obdobje 10 let, devetkrat naložbeno zlato ter številni drugi dobitki.

Ker je bilo prodanih vseh 450.000 potrdil, je verjetnost, da bo katero od treh stanovanj prav vaše 1:150.000. Statistika pa razkriva še eno zanimivost - ob 15.515 dobitkih bo nagrajeno približno vsako 29. potrdilo.