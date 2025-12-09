Novoletni Loto - kakšne so možnosti za dobitek?

Lani so potrdili glavnih dobitkov Novoletnega Lota – stanovanji v Ljubljani in Kopru – prodale pošta v Šenčurju in trafika v Bohinjski Bistrici. Komu pa se bo od sreče zavrtelo tokrat?
Stanovanja v Mariboru, Kopru in Ljubljani, trikrat mesečna renta po 1500 evrov za obdobje 10 let, devetkrat naložbeno zlato ter številni drugi dobitki.
Ker je bilo prodanih vseh 450.000 potrdil, je verjetnost, da bo katero od treh stanovanj prav vaše 1:150.000. Statistika pa razkriva še eno zanimivost - ob 15.515 dobitkih bo nagrajeno približno vsako 29. potrdilo.
Lani je bilo vseh 350.000 potrdil razprodanih v 23 dneh, letošnja naklada pa je bila še večja – kar 450.000 potrdil je pošlo v rekordno kratkem času - v zgolj osmih dneh.
"Potrdila ni več možno kupiti, lahko pa povem, da je po lanski raziskavi med udeleženci igre velik delež igralcev listek podarilo. Držim torej pesti za vse tiste, ki so žal zamudili letošnjo prodajo, da jih mogoče čaka kot darilo," je dejala Tina Djinovski iz Loterije Slovenija. Na Loteriji Slovenije rekordno prodajo pripisujejo praznično zasnovani igri, k njeni priljubljenosti pa zagotovo prispevajo privlačni dobitki.
Po žrebu lanskega Novoletnega Lota je spletna stran Loterije Slovenije klonila pod množičnim obiskom, potrdila pa je bilo nato možno preveriti šele 2. januarja od 3. ure zjutraj. So letos kaj bolje pripravljeni? "Ekipa je pripravljena. Držimo pesti, da bo vse potekalo tako kot je planirano, torej brez kakršnihkoli težav," je odgovorila Djinovska.
Glede na izjemno priljubljenost bo Novoletni Loto k sodelovanju zagotovo mamil tudi ob koncu prihodnjega leta. Koliko potrdil bo v prodaji in kakšni bodo dobitki, pa ostaja skrivnost.
