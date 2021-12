Novoletni pogovori: Saša Kralj, Vojka Gorjup in Samanta Mamić

Drugi prednovoletni pogovor, tri izjemne predstavnice tega časa bodo z nami. In za vse tri imamo nekaj, kar si po tem letu oziroma dveh zaslužijo. A one so zgolj predstavnice tistih, ki skrbijo za mlade, stare in bolne v tem najbolj nenavadnem in za mnoge težkem času. Gostili smo Sašo Kralj iz Šolskega centra Novo mesto, dr. Vojko Gorjup iz UKC Ljubljana in Samanto Mamić iz Doma za starejše Topolšica.

