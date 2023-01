Novomeški Sokolski dom na prenovo čaka že 15 let, obnovili le streho

Najstarejši narodni dom na Slovenskem, novomeški Sokolski dom, je do leta 2018 nudil zavetje alternativnim umetnikom, nato pa so ga morali zapustiti zaradi obnovitvenih del. A do danes je dom dobil le novo streho. Sedaj, ko je občina Novo mesto končno dobila gradbeno dovoljenje za celovito obnovo zgodovinske stavbe, ji je načrte prekrižal še domačin s tožbo. Kakšna bo torej usoda kulturnega spomenika državnega pomena, za katerega si v dolenjski prestolnici močno želijo, da bi znova odprl vrata?