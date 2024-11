Novoustanovljena enota inšpektorjev za hitro reševanje najhujših kršitev

Neizplačila in zamude pri plačah, pa nepravilnosti pri povračilu stroškov so tiste kršitve delavcev, ki so jih letos najpogosteje obravnavali inšpektorji za delo. Zaradi velikega števila kršitev do oktobra jih je bilo že več kot 6000 pa tudi zaradi kritik o neučinkovitosti delovnih inšpektorjev, je na inšpektoratu za delo zaživela posebna enota za prednostno odzivanje. In medtem ko minister Mesec pravi, da bo enota poskrbela za hitro reševanje najhujših kršitev, pa eden glasnejših zaščitnikov delavcev do uspešnosti projekta ostaja skeptičen.