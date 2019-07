Novozelandci predali orožje po napadih v Christchurchu

"Policija se zaveda, da je to velika sprememba za ljudi, ki si lastijo orožje in sledijo zakonu, ampak tudi od njih smo dobili pozitivne povratne informacije, saj so ugotovili, da ta program za njih dobro deluje," je dejal komandir regionalne policije Mike Johnson . V regiji Canterbury se je za predajo orožja sicer registriralo več kot 900 ljudi, ki bodo skupno predali 1.415 kosov.

V Christchurchu se je zgodila prva množična predaja orožja, po državi pa jih bo vsaj še 250. 169 državljanom, ki so že predali 224 kosov orožja, je vlada izplačala 433.600 novozelandskih dolarjev, kar je približno 257.000 evrov. Po predaji so jih uničili.

Po napadih na mošeji v Christchurchu, v katerih je umrlo 51 ljudi , so Novozelandci le slab mesec dni za tem zaostrili orožno zakonodajo. Oblikovali so program, ki predvideva predajo orožja v zameno za denar.

Eden od ljudi, ki so danes sodelovali v predaji, je za New Zealand Herald povedal, da je bil zadovoljen s 13.000 dolarji oziroma 7705 evri, ki jih je prejel v zameno za svojo polavtomatsko lovsko strelno orožje. "Nisem pričakoval, da bosta ta program in celoten proces poštena – ob naznanitvi nisem bil ravno zadovoljen. Ampak rezultat je bil dober," je dejal. Na drugi strani je bilo tudi nekaj nezadovoljnežev, med drugim Vincent Sanders, ki je za TV New Zealanddejal, da se bo držal stran od programa, potem ko so mu ponudili 150 dolarjev (88 evrov) za 100 let staro pištolo njegovega dedka. "Hiteli so skozi celoten proces, dali so nam le dva dni za registracijo," je dejal.

Vlada je obljubila, da bo za program namenila 208 milijonov novozelandskih dolarjev, kar je 123 milijonov evrov. Reformo so sprejeli s 119 glasovi za in enim proti in prepovedali polavtomatsko orožje in dele, ki bi se jih lahko uporabilo za sestavo prepovedanega strelnega orožja. Premierka Jacinda Ardernje aprila v parlamentu imela čustven govor, v katerem je dejala: "Ne predstavljam si okoliščin, ko bi to spremembo bolj potrebovali kot danes."