Iz Egejskega morja rešili turistko: 'Preživela sem s pomočjo sladkarij'

Kushila Stein iz Nove Zelandije se je z neimenovanim Britancem iz juga Turčije z jahto odpravila v Atene. Med potjo se je Steinova odločila, da se z gumenjakom odpravi do grškega otoka Folegandros. Na poti nazaj ji je eno od vesel padlo v morje, močni vetrovi pa so jo odnesli daleč stran od jahte in obale.

Ker se Steinova ni vrnila na jahto, je Britanec grške oblasti obvestil o njenem izginotju. Obalna straža je sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri je sodelovalo šest plovil, helikopter in podvodni dron.

Grška obalna straža je 45-letnico našla v nedeljo zjutraj 101 kilometrov ali 55 navtičnih milj severno od Krete, največjega grškega otoka. Na morju je preživela 40 ur, in sicer tako, da je jedla sladkarije, pokrila pa se je s plastično vrečko.

Reševalci so Novozelandko odpeljali v bolnišnico, kjer so jo zdravili zaradi dehidracije. Kot poročajo novozelandski mediji, je turistka takoj, ko so jo rešili, poklicala svojo mamo in ji dejala: "Mama, ostala mi je še ena lizika".