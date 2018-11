Novozelandski ribič iz vode potegnil 18-mesečnega dečka

Neverjetna zgodba se je spisala na novozelandski obali. Gus Hutt, ki je zadnji oktobrski teden preživljal počitnice na plaži Matata, je v petek med jutranjim ribarjenjem v vodi opazil 18-mesečnega fantka in ga rešil gotove smrti. "Najprej sem mislil, da gre za lutko, potem pa sem zaslišal slaboten glasek,"je povedal ribič, ki je naposled ugotovil, da gre za živega dečka in ga nemudoma potegnil iz vode. "Zgodil se je čudež!"

"Še ko sem ga vlekel iz vode, nisem bil prepričan, če ni zares lutka. Njegov obrazek je bil kot iz porcelana, a v tistem je fantek spet nekaj zasopel in takrat sem se zavedel, da gre res za živega otroka,"je dejal Hutt. "Vse dni prej sem ribe lovil kakšnih sto metrov stran, tisti dan pa me je nekaj vleklo na drugo stran plaže,"je povedal ribič in dodal:"Fantek je imel neverjetno srečo, vendar tako mu je bilo namenjeno, njegov čas še ni prišel."

Žena rešitelja Sue Hutt je nemudoma obvestila reševalne ekipe in lastnike kampa, kjer so ugotovili, da je pri njih le ena družina z otrokom. Izkazalo se je, da je 18-mesečnik pobegnil iz šotora. "Otrok je bil očitno tako navdušen nad vodo, da je kar sam odšel na plažo. Družina je bila sicer tu nastanjena šele en dan in tudi prvič so bili naši gostje," je povedala Rebecca Salter, lastnica Murphy's Holiday Camp.

Po poročanju medijev je z dečkom vse v najlepšem redu.