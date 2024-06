NSi: Golobova vlada se je javnega zdravstva lotila tako kot zna, s kladivom

Prednostna naloga vlade Roberta Goloba naj bi bila seveda ohranitev javnega zdravstva, zato namerava z novo zdravstveno zakonodajo po prstih udariti zdravnike, ki popoldne delajo pri zasebnikih. In če tokrat na njihovi strani stojijo razne iniciative, saj da je dvoživke treba zatreti in jasno ločiti javno in zasebno zdravstvo, v zdravniških vrstah opozarjajo, da bodo rigorozni ukrepi privedli do odhodov zdravnikov iz javnega sistema. In temu se pridružujejo tudi v Novi Sloveniji, kjer so prepričani, da gre za hudo napako, ki zahteva sklic nujne seje odbora za zdravstvo.