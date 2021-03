Nujno varstvo le za otroke staršev, ki so zaposleni v kritični infrastrukturi

Da bi se virus čim manj širil med ljudmi, vlada zapira tudi šole in vrtce, za otroke v prvi triadi in vrtčevske otroke pa bo organizirano nujno varstvo. Vendar tokrat o tem, kdo lahko pripelje otroka in kdo ne, ne bodo odločali župan. Do nujnega varstva bodo upravičeni le otroci, katerih oba starša sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture. Nad ponovnim šolanjem od doma pa so nezadovoljni tako starši kot tudi šolniki, učenci in dijaki. Strah jih je namreč, da ukrepi ne bodo veljali le 11 dni.

