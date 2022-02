Numerološki dan dvojk: Ali Slovenci verjamejo v astrološke napovedi za leto 2022?

Današnji dan ima prav poseben datum. V njem se namreč skriva zelo mogočno število dve, vsaj za tiste, ki verjamejo v numerologijo in pomen številk. Leto 2022 naj bi bilo po astroloških in numeroloških napovedih mojstrsko leto, a kaj to sploh pomeni? Na kaj se moramo osredotočati, da bo letošnjo leto res boljše, lepše in zadovoljnejše? In v kolikšni meri v dobre napovedi verjamejo Slovenci?