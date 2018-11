Dan, ko so pred Mednarodni vojaški tribunal stopili nacistični voditelji

24. voditeljem Tretjega rajha se je na današnji dan pred 73 leti začelo sojenje v sodni palači v Nürnbergu. V 'procesu proti največjim vojnim zločincem' je bilo dvanajst voditeljev obsojenih na smrt z obešanjem, več jih je dobilo zaporne kazni.

Na današnji dan, 20. novembra leta 1945, se je v mestu Nürnberg začelo prvo sojenje vrhovnim nacističnim voditeljem, imenovano 'proces proti največjim vojnim zločincem'. Pred Mednarodni vojaški tribunal, ki so ga sestavljali štirje sodniki iz Velike Britanije, Sovjetske zveze, ZDA in Francije, je stopilo 24 zajetih nacističnih voditeljev zaradi vojnih zločinov, storjenih v času druge svetovne vojne, med drugim tudi zločinov proti človeštvu in vojne agresije. Vsi obtoženi so se izrekli za nedolžne. Britanski predsednik tribunala Geoffrey Lawrence je sojenje odprl z besedami, da gre za "edinstveno sojenje v pravni zgodovini sveta in je izjemnega pomena za milijone ljudi po vsem svetu". Celotni dan je nato zapolnilo branje obtožnice na 24.000 straneh v štirih različnih jezikih.

Sojenje je trajalo do 1. oktobra 1946, ko je bilo dvanajst voditeljev obsojenih na smrt z obešanjem, med njimi rajhsmaršal Hermann Göring, notranji minister Wilhelm Frick, šef notranje policije SD Ernst Kaltenbrunner, ideolog Alfred Rosenberg, rednik časopisa Der Sturmer ter frankovski vodja Julius Streicher, general Alfred Jodl, zunanji minister Joachim von Ribbentrop. Martin Bormann je bil prav tako obsojen na smrt, a v odsotnosti. Göring je dan pred načrtovano usmrtitvijo storil samomor s cianidom. 16. oktobra so bili preostali obsojeni voditelji obešeni.

Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Wilhelm Burgdorf, Hans Krebs in Joseph Goebbels so storili samomore spomladi leta 1945 ter se s tem izognili zajetju zavezniških sil.

Trije obtoženi so prejeli dosmrtne zaporne kazni, štirje pa med deset in dvajset let zapora. Trije obtoženi so bili oproščeni. Že mesece pred tem so se začeli pogovori o tem, kako kaznovati nacistične voditelje po krvavi drugi svetovni vojni. Medtem ko je britanska vlada želela voditelje usmrtiti oziroma ustreliti, po tem ko so bili ti zajeti, so Združene države Amerike in Sovjetska zveza vztrajali pri sojenju. 8. avgusta je bil tako vzpostavljen Mednarodni vojaški tribunal.

20. novembra 1945 se je začelo eno najbolj znanih sojenj v zgodovini. FOTO: AP