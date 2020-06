Olimpijka z nezlomljivim duhom in chef z Michelinovo zvezdico ob dnevu državnosti

Ob dnevu državnosti želimo čutiti ponos in povezanost. Spominjamo se trenutkov izpred 29 let, ko smo postali samostojni. Kaj o Sloveniji menijo naši najmlajši in zakaj smo Slovenci posebni? Pogovorili smo se tudi s Petro Majdič, olimpijko, ki se je spomnimo po nezlomljivem duhu, in kuharskim šefom Jorgom Zupanom, ki je eden od tistih, ki so Slovenijo postavili na Michelinov zemljevid.