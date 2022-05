O izginuli Maddie tudi po 15 letih še vedno nobene sledi

Mineva 15 let odkar je iz portugalskega letovišča Praia da Luz izginila takrat triletna angleška deklica Madelaine McCann. Njena starša sta na predvečer obletnice napisala, da je zanju še vedno najbolj pomembno, da ugotovita, kaj se je zgodilo z njuno hčerko. Za Maddie pa še vedno ni nobene sledi. Portugalsko tožilstvo je prejšnji mesec za uradnega osumljenca razglasilo 44-letnega Nemca Christiana Brücknerja, ki ga ima nemško tožilstvo za glavnega osumljenca že od junija 2020. Brückner, ki v Nemčiji prestaja zaporno kazen za posilstvo, trdi, da ima alibi za majski večer in noč pred petnajstimi leti, ko je Maddie izginila. Je resnica o njenem izginotju danes kaj bližje, kot je bila do zdaj? Kaj pravita starša? Kakšen alibi naj bi imel nemški osumljenec?