V Angliji zaostrene razmere zaradi novega seva koronavirusa

Novi sev koronavirusa se iz Velike Britanije, kjer se je prvič pojavil septembra, že širi po Evropi in svetu. Primere okužbe z novo različico so že potrdili na Nizozemskem, Danskem, v Italiji in Avstraliji. Podatkov, da bi ga imeli tudi v Sloveniji, za zdaj ni. O novem sevu virusa še ni veliko znanega. Se pa hitreje širi, je za kar 70 odstotkov bolj nalezljiv, a naj ne bi povzročal težjega poteka bolezni ali večje smrtnosti. Prav tako naj bi nanj učinkovala cepiva. Velika Britanija se je že popolnoma zaprla, ukrepe pa zaostrujejo tudi ostale evropske države.

