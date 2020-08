O pričakovani gneči na mejnih ne duha ne sluha. Kje je še preostalih 80.000 Slovencev?

Od polnoči naprej moramo Slovenci, če se vračamo s Hrvaške, v obvezno 14-dnevno karanteno. In ker je minister Hojs pred dnevi ocenjeval, da je na Hrvaškem še vedno okoli 140 tisoč Slovencev, so se na vseh večjih mejnih prehodih na intenzivno vračanje Slovencev v domovino še toliko bolj pripravili, a gneče ni bilo. Minister Hojs pravi, da se je v preteklih dneh vrnilo 60 tisoč državljanov. Kje jih je torej še 80.000 in kako prijazne so izjeme za lastnike nepremičnin, bivalnih plovil ali najetih parcel v avtokampih na Hrvaškem?