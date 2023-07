Kdaj bomo o prihajajočih neurjih lahko obveščeni prek SMS-sporočila?

Na huda neurja se bomo morali, hočemo ali nočemo, navaditi in temu prilagoditi tudi svoje navade. Klimatologi in meteorologi zato pozivajo tudi k izboljšanju infrastrukture, ki bo domove in pridelke bolje ščitila pred neurji, pa tudi k rednemu spremljanju vremenskih napovedi. Eden od načinov zaščite so tudi mobilne aplikacije, ki nas opozarjajo na vremenske in druge nevarnosti. Na upravi za zaščito in reševanje imajo takšno platformo že pripravljeno. Uporabniki bomo tako že prihodnje leto o prihajajočih nevarnostih in ukrepih, kako ob njih ravnati, lahko izvedeli prek SMS-sporočila.