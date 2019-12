O usodi Mlinarjeve odločil en sam poslanski glas

Po mrzličnem preštevanju glasov je bilo konec ene najtežjih bitk Šarčeve manjšinske vlade doslej. Angelika Mlinar je prestala glasovanje in postala nova ministrica za kohezijo. Glasovanje, s tem pa tudi usoda Šarčeve vlade, pa sta bila negotova vse do zadnjega, saj je odločal en sam glas. Premier si je ob koncu politične drame zaželel manj majanja koalicijskega čolna in več sodelovanja med resorji.