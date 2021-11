30 let mobilne tehnologije: telefoni danes ena najpogostejših sodobnih odvisnosti

Mobilni telefoni sicer niso prepovedane substance, na katere ob besedi odvisnost najpogosteje pomislimo. Koliko izmed vas je zjutraj še pred zajtrkom najprej pogledalo na mobilni telefon? In ali ste vedeli, da naj bi se svojih telefonov povprečno dotaknili 163-krat na dan? Zato smo se odpravili v Polhov Gradec in z obiskom muzejske razstave Halo, kje si? preverili, kako je izgledala pot od 2,5 kilogramskih telefonov do ene najpogostejših sodobnih odvisnosti.