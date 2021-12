Ob 30-letnici slovenske ustave se spominjamo njenega nastanka

Naša ustava v četrtek praznuje 30. rojstni dan, zato je prav, da se spomnimo tudi njenih začetkov. Zasnovo besedila so leta 1988 oblikovali v Društvu slovenskih pisateljev in Slovenskem sociološkem društvu. Leta 1990 se je sestala strokovna skupina, ki se je poglobila v zasnovo in pripravila prvi osnutek slovenske ustave. Kako je nastajal poglavitni dokument naše države, koga smo imeli za zgled in kako so se različni strokovnjaki zedinili?