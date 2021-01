Ob Bidnovi inavguraciji EU poziva k močnejšemu povezovanju z ZDA

Ustoličenje novega predsednika Joe Bidna so budno spremljali v številnih državah po svetu. Večina z odobravanjem in veseljem, da je prišlo z novim predsednikom tudi do sprememb v zunanji politiki ZDA. Evropska unija pa na prvi dan mandata novemu predsedniku ZDA predlaga, da skupaj zgradimo nov ustanovni pakt med Evropo in ZDA za močnejšo Evropo, močnejšo Ameriko ter boljši svet.