V soboto obeležujemo dan policije, tradicionalno praznovanje pa smo videli že v petek. Tako kot vsako leto so podelili tudi priznanja za požrtvovalnost in hrabrost. In pri tem niso spregledali dogodkov, kjer so posredovali navadni državljani. Ob 29 policistih so medalje za hrabrost podelili tudi 22 občanom. Najmlajša med njimi je tudi osnovnošolka.