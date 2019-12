Ob dnevu samostojnosti obiskovalci predsedniško palačo napolnili do zadnjega kotička

Zgodovinske besede doktorja Bučarja je ob dnevu odprtih vrat v predsedniški palači ponovil tudi predsednik republike Borut Pahor. Vseh obiskovalcev je bilo blizu tisoč - toliko, da so morali ogled palače organizirati kar dvakrat. Starejši so se spominjali tistih prelomnih časov neponovljive enotnosti, najmlajši pa so navdušeno mahali z zastavicami in si z zanimanjem ogledovali predsedniške prostore.