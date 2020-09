Hude travme reševalcev ob tragični nesreči: 'Takšne zgodbe odnesemo domov'

Kot osebo, ki je bil med prvimi na kraju nesreče, me je takoj popadla jeza, pripoveduje prostovoljni gasilecAnže Albreht, ki je tudi pobudnik gibanja Ustvarimo reševalni pas. Sedem let je že minilo od nesreče, ko je tekel od enega do drugega avtomobila in utiral pot gasilskemu vozilu. Del reševalnega pasu je bil v petek sicer vzorno ustvarjen, a žal ne po celotni dolžini. "Vozimo na milimetre, pospravljamo ogledala, da se lahko prebijemo skozi," pravi. Potem naletiš na zastoj, skozi njega pa se ne more prebiti niti policija, kaj šele gasilci, dodaja.

S pravilno razvrstitvijo lahko namreč povečamo možnost preživetja ponesrečencev tudi do 40 odstotkov. "Kot družba ne smemo sprejeti, da se dogajajo takšne stvari. Z miselnostjo, da "tako pač je", ubijamo otroke na naših cestah. Vsak voznik pri sebi tvori varen promet," pravi Albreht.

Da je za nesrečo največkrat kriv prav voznik sam, meni tudi poveljnik PGD Doljni Logatec Tomaž Šen. "Danes, ko je slabo vreme, mislite, da kaj počasneje vozijo? Vsi 130, 140, pa vemo, da je cesta spolzka in da ni zadostne varnostne razdalje. Vidljivost ni enaka. Potem so jasno vsi drugi krivi, cesta je preozka in podobno. Vedno iščemo nek razlog, v resnici pa smo večinoma krivi sami," opozarja Šen.