Če se odpravljamo na taborjenje, lahko ob napovedi slabega vremena ukrepamo že vnaprej. Poleg tega, da ustrezno namestimo šotore, se moramo predhodno pozanimati tudi, kam se lahko ob silovitem vremenu zatečemo in tako na varnem počakamo konec neurja. Samo včeraj so morali gasilci v Kostelu, Kranjski Gori in Brežicah evakuirati 253 ljudi, med njimi je bilo največ otrok.