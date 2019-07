Ob obletnici operacije Nevihta bo na splitski rivi nastopil Thompson

Kontroverzni hrvaški glasbenik Marko Perković Thompson bo imel 4. avgusta, na predvečer obletnice vojaške operacije Nevihta, koncert na splitski rivi, kar je potrdil tudi na svoji Facebook strani. Thompsona naj bi v Split povabili tamkajšnji vojni veterani in sam župan Andro Krstulović Opara.

Hrvaški glasbenik Marko Perković Thompson je na svoji Facebook strani potrdil, da bo na predvečer obletnice vojaške operacije Nevihta nastopil na splitski rivi. O tem je prejšnji teden spregovoril že župan mesta Andro Krstulović Opara, ki pa danes ni želel potrditi novice o koncertu. Poleg župana naj bi Thompsona v Split povabili tudi tamkajšnji vojni veterani in Splitsko-dalmatinska županija.

Operacija Nevihta: po Thompsonu gre za najpomembnejši hrvaški praznik Operacija Nevihta oziroma Oluja (4. - 8. avgust 1995) je vojaška operacija, s katero sta hrvaška vojska in policija zavzeli okupirana ozemlja, na katerih so srbski uporniki ustanovili Republiko srbsko krajino. 4. avgusta je hrvaška vojska krenila v napad na celotni bojni črti in začela z bombardiranjem srbskih strateških točk. Že naslednji dan je padel Knin. Posledica operacije je bil propad ideje Velike Srbije in začetek konca vojne v Bosni in Hercegovini, ki se je uradno končala z Daytonskim sporazumom 21. novembra 1995.

Pevec je znan po poveličevanju ustašev. FOTO: You Tube

Medtem ko na Hrvaškem operacijo Nevihta slavijo, pa jo v Srbiji vidijo kot eno največjih katastrof srbskega naroda in zločinsko operacijo etničnega čiščenja hrvaškega ozemlja. Po srbskih ocenah je bilo med njo s hrvaškega ozemlja pregnanih okoli 250.000 Srbov. Okoli 2000 naj bi jih umrlo. Po drugi strani na Hrvaškem trdijo, da je bilo hrvaških Srbov približno 90.000 in da so odšli sami.